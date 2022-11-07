高雄一名高中生阿奇（化名）與學妹交往，要求學妹裸體視訊，還趁機截圖並轉傳給朋友看。高雄地院審結，依犯兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪，應執行1年10月徒刑，緩刑4年，期間付保護管束。可上訴。
判決書指出，阿奇與學妹曾為男女朋友關係，阿奇明知學妹未成年，仍於去年9月間要求學妹視訊，並懇求學妹脫衣裸體視訊，學妹禁不住阿奇的苦苦哀求便妥協，也叮嚀阿奇不能側錄，未料阿奇見學妹一脫衣就截圖，還將照片轉傳給男同學，消息輾轉傳進學妹耳中，學妹遂向校方通報並報警處理。
高雄地院法官認為，阿奇明知學妹未成年，心智發育尚未完全健全，性自主能力尚未成熟，思慮亦未周詳，卻拍攝學妹的裸照以滿足私慾，對於學妹的身心健全、人格發展均生不良影響，實在不該。
法官考量阿奇犯後坦承犯行，已與學妹的父母達成調解並捐款完畢，學妹與其父母也同意讓阿奇從輕量刑並緩刑，堪認阿奇已有所悔悟並致力彌補罪過，參酌阿奇犯後態度尚可、無前科等。依犯以乘人不知情之方法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑1年6月；又犯無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人秘密罪，處有期徒刑7月。應執行刑有期徒刑1年10月，緩刑4年，期間付保護管束，另須接受4場法治教育。可上訴。
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