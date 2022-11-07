南韓三星盃世界圍棋大師賽4日登場的半決賽賽事上，竟出現選手在即將落敗時情緒崩潰、不時流淚、甚至狂賞自己5巴掌的情形，相較之下獲勝的女棋手比賽期間沉著應對，甚至淡定吃香蕉，引發網友熱議，甩自己巴掌的男棋手也被網友砲轟太暴力。

4日登場的南韓三星盃世界圍棋大師賽半決賽中，男棋士卞相壹在比賽中段開始抓頭，後段時直接情緒崩潰、哭泣，甚至狂賞自己巴掌。

綜合南韓紐西斯（News 1）通訊社、每日放送（MBN）電視台、韓聯社、新浪體育等報導，南韓三星盃世界圍棋大師賽的半決賽4日於首爾登場，由25歲南韓排名第二的男棋士卞相壹對上排名第30的26歲女棋手崔精。

報導指出，崔精來勢洶洶，進軍半決賽前已相繼淘汰日本棋手佐田篤史及日本排名第一的一力遼，後續在八強賽又淘汰世界冠軍楊鼎新，不過在4日之前，崔精在與卞相壹的5次對決中全部敗北，從未贏過。

報導指出，比賽開始時，卞相壹原本保持領先，不過領先沒多久就陷入被動，甚至走上自毀之路，讓崔精逮個正著，一路冷靜、精準追殺。

南韓25歲男棋士卞相壹在比賽期間情緒崩潰痛哭，甚至狂賞自己巴掌。

直播畫面顯示，比賽中段開始，卞相壹就開始抱頭、抓頭、按摩太陽穴，似乎陷入苦戰，比賽進入最後一小時時，卞相壹的情緒崩潰，他開始哭泣、拿掉眼鏡用手拭淚，抓頭的舉動也愈來愈大與煩躁，甚至自責到一度狂賞自己5巴掌，不穩定的情緒持續了約1小時之久，最終確定敗北後，他立即起身抓了外套離去。

변상일이 한짓은 대충 이렇습니다 pic.twitter.com/3t1zoROvLn — 냅킨김 (@nepkinkim) November 4, 2022

播報戰況的評論員表示，由於兩位選手的距離相當近，當卞相壹情緒激動時，崔精一定也有聽到，每次卞相壹反應激烈時，崔精的呼吸就會增加、並且更深沉。評論員也表示可以理解卞相壹的反應，「這對我自己來說是無法接受的，輸的痛苦遠大於贏的快樂。」

最終崔精以169步擊敗卞相壹，闖進決賽，她也成為首位闖進世界圍棋大賽決賽的女棋手。前一位締造紀錄的女棋手是大陸棋手芮迺偉，她於1992年闖進應氏杯世界職業圍棋錦標賽半決賽，不過最終止步4強。

卞相壹在比賽中情緒崩潰、甚至自甩巴掌的舉動引發南韓網友砲轟，許多網友批評他「太暴力了」、「粗魯」、「不專業」，「應該學習管理心態、禮儀」等，不過也有網友表示可以理解他的心情。

這場比賽也在批踢踢上引發關注，許多網友注意到崔精比賽中從容吃香蕉補充體力的淡定畫面，有人評論「一個在吃香蕉一個在哭」，形成鮮明對比。