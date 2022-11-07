前聯電董事長曹興誠（左）與民進黨台北市長候選人陳時中（右）7日共同召開記者會，表達他力挺到底的決心。（季志翔攝）

民進黨台北市長候選人陳時中遭國民黨台北市議員徐巧芯指控伸出「鹹豬手」。聯電前董事長曹興誠今為陳時中緩頰稱，選市長要是完美的人，「這不是選女婿啊！」徐巧芯今酸回，這不是也代表曹興誠看完這組照片也認為道德上出了問題嗎？曹興誠也覺得不是很對，只是因為其他理由想要支持他。

徐巧芯指出，當事人的想法她不評論，她都尊重，但是「鹹豬手」是她看完報導內容、這組照片的個人主觀感受，陳時中當然可以說這沒什麼，他可以繼續這麼做，可是就連他隔壁的曹興誠都說了，選市長不要用選女婿的標準，「這不是也代表曹興誠看完這組照片也認為道德上出了問題嗎？」才會用這句話替他護航，曹說沒有人是完美的，意思是陳時中做這件事，曹也覺得不是很對，只是因為其他理由想要支持他。

徐巧芯強調，陳時中應該要回答的問題，她真正要質疑的是，過去是不是就在喝醉酒情況就會對女性做出這樣的動作，若未來當市長後類似的餐敘只會更多不會更少，喝完酒以後仍然會用這樣子的份際跟女性互動嗎？這樣的互動模式是妥適的嗎？未來北市市長用這樣的方式跟女性互動，是一件得宜的事情嗎？她個人認為是不宜的，因此認為有公眾討論的必要性，不管是公開或私下的陳時中都應該受到外界檢視，因為他是台北市長候選人。

徐表示，陳時中當然也有權利告訴社會大眾，他覺得對女性摟肩、握手，要是對方沒有對他提出反抗，他就認為是合理的做法，未來他當了市長也會繼續做這樣的事情，「如果他要這樣主張我尊重。」

徐巧芯強調，自己完全就是針對陳時中，身為一個首都市長，下午跑去看電影油麻溝十五號，說他非常感動情緒無法平復，晚上參加VIP餐會，類似招待所形式，一個晚上低消8萬元，高級飲宴出來後，選擇跟女性的行為跟態度是十指緊扣、摟別人肩膀，這樣的份際，作為台北市民跟市議員她都覺得不妥適。

至於陳時中批徐巧芯是因選舉困難要蹭熱度，徐表示，「我選舉確實是滿困難的，謝謝陳時中幫我這麼說」。