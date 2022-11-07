鄭州富士康是蘋果公司iPhone的重要組裝基地，近期該廠區爆發疫情、部分工人返鄉。蘋果公司於6日發布官方新聞稿承認，鄭州富士康產能受影響，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max出貨量減緩，消費者需等更久才能收到產品。

蘋果公司新聞稿表示，新冠防疫措施暫時影響了位於中國鄭州的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max主要組裝工廠（即鄭州富士康）。該廠區目前正以顯著（significantly）減少的能力運行當中。「正如我們於新冠疫情大流行期間所為，我們將供應鏈工人的健康和安全放在首位。」

新聞稿表示，「我們持續看到對iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型的強勁需求。」然而，蘋果現在預計兩款手機的出貨量，將低於先前的預期，而客戶將經歷更長的等待時間，才能收到他們的新產品。

蘋果強調，正在與供應商密切合作，以恢復正常的生產水準，同時確保每位工人的健康和安全。