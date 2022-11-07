方文山（右）與周杰倫推出聯名公仔。（方道文山流提供）

方文山與周杰倫（周董）合作22年期間，公開發表的作品多達96首，算是歌壇少見「焦不離孟，孟不離焦」的票房保證，近日2人聯名推出潮流公仔「龐克貓-紅顏如霜」，周董見到一半霜白、一半紅顏的公仔，當場回想起2002年發行的《八度空間》專輯封面，還在「快手」社群PO文分享，且預計年底在台北舉辦「方文山創作-龐克貓潮流作品特展」。

方文山和周杰倫算是不打不相識的好友，2人當初被吳宗憲簽下時互看對方不順眼，最早吳宗憲把方文山的詞給周杰倫聽，周杰倫的反應是「沒什麼」，當時方文山就視周杰倫為不懂音樂的人，後來吳宗憲又把周杰倫寫的歌拿給方文山聽，他也隨口就說不好聽，2人相看兩厭，結下矛盾，沒想到後來成為最好的黃金搭檔。

「龐克貓-紅顏如霜」 潮流公仔將於本月10至13日於上海展覽中心參展「上海021當代藝術博覽會」，兩尊180公分高的紅顏如霜公仔將佇立在展覽中心潮流藝術東區1樓，行展前方文山特別約周董開箱，周董見到紅顏如霜公仔，直接聯想到《八度空間》專輯封面，公司企劃說：「當初這張專輯封面是由周正道設計，也是企畫導向，根據當時首波主打歌『半獸人』發想，希望朝一半人一半獸的概念設計。」方文山也希望「紅顏如霜」這個作品，不只出現在詞曲、音樂上，更將它變成潮流公仔，讓大家看得到也摸得到「紅顏如霜」。