大陸近期各地疫情與不滿防控的聲浪未止，尤其廣州疫情更持續升溫，新增本土感染者續創新高。根據香港01報導，統計6日新增1935件本土感染，其中包括122件本土確診與1813件本土無症狀感染者，較5日的1325件本土感染大增600多件。

在本土確診病例方面，除了廣州外，整個廣東省境內還有深圳3件，汕頭27件，佛山2件，東莞1件，湛江1件，茂名24件，清遠5件。

在本土無症狀感染者方面，除了廣州外，深圳1件，珠海1件，汕頭32件，佛山8件，梅州7件，茂名13件，清遠2件，揭陽5件。

在廣州疫情重災區的海珠區，稍早更宣布從5日0時至7日24時，利用三天時間全面強化社會面防控措施，力爭穩控當前疫情。

廣東省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）6日晚間召開視訊會議，廣東省委書記黃坤明強調，要落實科學防控、精準防控要求，採取更快更嚴更細更實的防控措施，全力以赴把疫情控制住。要多輪次、全覆蓋開展核酸篩查，確保應檢盡檢，以最快速度排查風險人群，切斷傳播鏈條。