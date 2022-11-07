英國國際貿易部（Department for International Trade）周一宣布，貿易部長本周將訪問台灣以展開新一輪貿易談判，在訪台期間也將與總統蔡英文會面，這將是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）之後，西方政府與台灣之間又一次的高層接觸。

英國國際貿易部表示，貿易大臣兼國會議員漢茲（Greg Hands）將在這個為期兩天的訪台期間與蔡英文總統會面，並將共同主持第25屆年度英台貿易協商（UK-Taiwan Trade Talks）。

該部門發布聲明表示，部長親自訪問台灣是英國致力於促進英台貿易關係的明確信號。與英國一樣，台灣亦擁護基於規則之全球貿易體系所支持的自由與公平貿易。

聲明中亦指出，漢茲部長亦將與台灣經貿談判總代表鄧振中及經濟部長王美花會面。

與台灣一樣，英國也在爭取加入《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP），該貿易協議成員在今年2月通過，允許英國繼續進行申請程序。中國也已申請加入。

英國與台灣並沒有正式的外交關係，但兩國有著密切的經濟和非正式關係，英國在台北設有實際上是大使館的辦事處。

今年8月在美國眾議院議長裴洛西造訪台北後，中國在台灣附近海域舉行大規模軍演。