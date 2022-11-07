駕駛被導航帶到田埂小路，不慎翻落水田。（民眾提供）

新北市金山區潭子內今（7）日上午10時50分許1輛自小客車疑因導航開進田埂小路，不慎翻落水田，車上2名女子隨後由新北市消防局救難人員協助脫困，均無受傷。女駕駛表示，今天本欲前往法鼓山，導航卻將她們從陽金路帶到田埂小路來，因為路很窄，轉彎時不慎駛離道路，整輛車翻落田中，還好都沒受傷。

金山警分局表示，駕駛人因路況不熟，不慎翻落田裡，警方已通知拖吊車到場，將事故車輛移置安全地點。

田埂翻車導航脫困