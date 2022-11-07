謝姓男子今年初騎大型重型機車台北市建國高架道路，以時速152公里狂飆，他因超速挨罰1萬2000元，他辯稱當時下雨測速儀有誤差，提告請求法官撤銷罰單，台北地方法院行政訴訟庭認定當天沒下雨且測速儀是合格儀器，判決駁回訴訟。可上訴。

今年2月7日下午4點多，謝男騎大型重型機車，行經建國南北快速道路之市立圖書館上方（往北）時，經數位移動式雷達測速儀測得時速152公里，而有「限速70公里，經測時速152公里，超速逾80公里至100公里」之違規行為。

新北市政府交通事件裁處罰鍰1萬2000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，他不服提起行政訴訟，辯稱當日正逢下雨測速結果有誤差，警方的舉發違法，請求法官撤銷處分。

台北地院認為，依違規測速照片顯示，違規地點路面未有明顯降雨、濕滑情形，照片中謝男也無身著雨衣，且其行車速度已超過該路段規定之最高時速甚多，難認超速是誤差值所致，判決駁回其訴訟。