國民黨台北市議員徐巧芯昨晚發布多張照片，指民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後向人妻伸出鹹豬手。指揮官王必勝為挺陳時中也加入戰場，批評側翼聘狗仔跟拍傷無辜，選風極其敗壞。徐巧芯今表示，自己絕對沒有找狗仔跟拍陳時中，「王必勝你只要敢點名我的名字我一定告你」。

由於當時人妻的丈夫也在場，綠營認為徐巧芯是抹黑，指揮官王必勝更暗批徐巧芯請狗仔跟拍「候選人沒做事只會黑防疫扯疫苗，同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜，選風極其敗壞，這是市民要的嗎？」

徐巧芯強調，自己是陳述事實，她也並沒有扭曲任何情況，事實就是呈現出，陳時中在8點到10點左右他要離開時有做出摟肩的動作及十指緊扣的動作。

徐巧芯還說，根據本來應該要上刊的媒體報導所寫，陳時中依依不捨離開，是在幕僚的層層催促之下才上車離去，「我必須說，我從來沒有，未來也不會去評論其他人，我只針對陳時中一個人，至於鹹豬手是我個人看完這組照片，以及這些所謂沒有辦法被刊出媒體描述整個過程，我個人的主觀評論，如果他認為我抹黑、我的文章當中有任何不實的地方，歡迎來提告我」。

徐巧芯說，「我在這裡也要正告，被拍到有小三的王必勝指揮官，他在留言用暗示的方式想要影射我要找狗仔跟拍陳時中，他用了同黨側翼四個字」。她強調，絕對沒有找狗仔跟拍陳時中，她的財力也完全不可能做到這件事，這是媒體本來要報導但因故無法上刊的內容輾轉到她手上，所有的證據她都有，「王必勝你只要敢點名我的名字我一定告你」。

至於綠營貼出前總統馬英九摟肩、握手照片反擊，徐巧芯直言，一般正常人都可以分的出來差異，綠營如果分不出來，他們覺得陳時中這樣的做法份際是很ok的，「我真的很歡迎可以繼續」，「你們就直接告訴大家，『對，我就是要這麼做，這是沒有問題的。』」