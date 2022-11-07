Klook推出日本環球影城買1送1和日本sim卡買1送1。(台灣觀光協會提供)

台北國際旅展最後一天，旅行社紛紛祭出超殺優惠搶客。(台灣觀光協會提供)

農委會將農產品帶入ITF展會新鮮直銷，豐富的農產品非常吸睛。(台灣觀光協會提供)

2022 台北國際旅展最後一天，民眾熱情參與展攤有獎徵答活動。(台灣觀光協會提供)

一連舉辦4天的ITF台北國際旅展今(7)日來到展期最後一天，適逢國境解封，昨湧入6萬8千多人進場逛展，鎖定年末最後一波的旅遊產品折扣，及餐券、住宿券等好康，想撿便宜的民眾要把握倒數機會。

住宿券、餐券限時優惠 現在買最划算

各大飯店也主打最後一波特惠商品，像是老爺集團的「礁溪老爺樂活假期3天2夜」，主打雙人豪華露營體驗、五星溫泉套房，優惠價17800元，今天中午最後開賣。台北萬豪酒店主打首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar＆Grill推出「INGE’S探索假期一泊二食住宿券」，旅展限定價6199元，下殺27折；還有農曆春節不加價的「豪享天際」一泊一食住宿券，旅展價5566元，直接22折優惠。

台北君悅酒店下午3至4點，時段內消費滿11000元就送2張凱菲屋下午茶券。JR東日本大飯店原定每日早上10點跟下午3點限定兩場「Brilliant鉑麗安」平日午晚餐券999元優惠，今日加開一場5點開賣；台北遠東香格里拉推出消費滿15000 元即贈6F cafe 平日下午茶兩客券1張，限量100張；今日消費滿9999元可兌換1張抽獎卷，最大獎為蘋果iphone 14 Pro Max 512GB，民眾不妨把握展覽最後一天搶購快閃優惠。

旅行社長線最高折1萬 帛琉自由行升級住老爺酒店

旅展最後一天旅行社祭出超殺優惠，雄獅旅遊特別加碼長線最高折1萬，推薦「旅展限量瑞士10日」原價109900元起，旅展下殺每人99900元起；「直飛土耳其11日」踩點世界文化遺產，旅展限定價39900元起。短線方面「泰國曼谷5日」原價30999元起，旅展下殺6千，現場下訂再折1千，每人最低23999元起；自由行部分推薦「帛琉輕奢自由行」4日每人18900元起。

山富旅遊則力推帛琉4日、5日自由行，今天下訂升級入住老爺酒店13900元起。五福旅遊推第二人同行減免折扣，最熱門行程有越南峴港1／6出發22900元起；歐洲超殺聖誕市集德國8日遊，展場限定59900元起，現場直接比網路價格下殺7000元，是本日強推產品。燦星旅遊的東南亞行程熱賣中，今日繼續力推東南亞及日本熱門行程。可樂旅遊也推出現場折價優惠，最高可折6000元，視現場買氣加碼調整。

Klook的整點舞台活動則推出日本環球影城買1送1和日本sim卡買1送1，最後一天現場下單日本商品滿1500元限量送Xpark門票1張，滿3000元加贈Klook品牌行李秤。

KKday則祭出1／28出發的北海道六日型，雙星野住宿57900元，第二人折1萬，只有今天才有；更有帛琉計畫票8888元起。

文化觀光、國家公園 國旅亮點新體驗

今年ITF旅展現場除了國外行程詢問度超高，國內旅遊的選擇也是相當豐富，各政府部會持續力挺參展，推出多元觀光行程。如文化部推出28條文化觀光推薦遊程，提供民眾體驗獨特的文化路線。遊程中將搭配工藝匠師及在地文史達人擔任導覽員，並配合多元民族文化體驗，以及藝文展演互動，帶給民眾豐富的旅遊感受。最後一天現場活動，特別安排有趣的「原民琉璃串珠」工藝文化介紹、NTSO臺灣青年交響樂銅管五重奏表演及「循文化找故事」舞台體感互動遊戲。

各縣市政府也與旅行業者合作，積極將地方文化特色融入觀光資源，推出優質優惠深度地方行程，並將在地新鮮食材、精緻產品帶入旅展。如高雄館結合眷村文化推出軍事迷難以抗拒的「高雄三軍眷村主題盒」，旅展優惠價850元。此外，在嘉義市館消費滿5000元就有機會抽中價值萬元以上的行政套房住宿券。