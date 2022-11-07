發現的針筒被警方驗出毒品陽性。(黃敬文翻攝)

淡水警方3日在淡水下圭柔山一帶巡邏時，在一處住宅前廣場有人搭建一頂露營帳篷，結果赫然在帳棚內發現3支注射用針筒及疑似毒品的殘渣袋，雖然現場的43歲林姓男子及41歲陳姓男子皆相互推諉，稱不是自己所有，但針筒、殘渣袋經員警篩檢後皆出現毒品陽性反應，全案警詢後依違反毒品危害防制條例函送法辦。

事發在3日凌晨1時許，有4名員警當時在下圭柔山一帶巡邏，經過一處某民宅時，發現建築戶外的空地上有一頂帳篷，裡頭還透著燈光與喧嘩聲，於是上前關心，結果帳篷內的林男、陳男聽到外面有警察，突然一陣靜默，之後又藉故拖延走出帳篷。

這時有員警發現2人都是遭轄區列管的毒品人口，直覺不尋常，而2人面對盤查也顧左右而言他，試圖轉移警方注意力，但仍被眼尖的員警發現帳棚內桌上、地上散落針筒及疑似毒品殘渣袋。

面對警方的質疑，林男還狡辯稱針筒不是自己的，陳男也強調是過來找林喝酒，意圖撇清關係，2人也都矢口否認吸毒，不過警方在現場查扣3隻注射針筒及4個毒品殘渣袋中，初步篩檢出毒品陽性反應，結果陳、林兩人都被帶回調查，全案警詢後依法函送士林地檢署偵辦。

據了解，陳男除了有毒品前科外，還因詐欺罪遭台北、士林、新北及台中地檢署發布通緝，原本2日才遭淡水警分局查獲解送歸案，結果3日凌晨找友人喝酒聊天時，又因為2人所處的帳棚內被查獲注射毒品的針筒及毒品殘渣袋，不到一天再次遭警方查獲涉犯毒品案，讓陳男不禁大呼「怎麼那麼倒楣」。

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