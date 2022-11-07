神棍樂團今年擔任領跑藝人。（風潮音樂提供）

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」，去年因疫情轉為線上，今年重回實體賽事，主要賽事將於13日登場，並攜手風潮音樂合作舉辦「心田中音樂節」，邀請董事長樂團、神棍樂團及怕胖團於選手之夜接力演出，為參與賽事的選手們打氣。

前年參與路跑的麋先生，將馬拉松挑戰傳承給蓄勢待發的神棍樂團身為田中子弟的嗩吶手張鑒很開心今年能以選手身分參賽，除了期許自己能完成半馬挑戰外，更可貴的是藉由田中馬賽事的步調，得以享受家鄉之美，他更開玩笑對團員放話說，在自家院裡跑步輕輕鬆鬆，「你們小心啦！」董事長樂團吉董從跑馬菜鳥到三鐵選手，收到田中馬選手之夜演出邀約時，就立刻在團員群組中揪大家一起參加，團員咪董在吉董的遊說下，這回將首次參加馬拉松賽事，雖笑說好像被騙了，但也積極的自主訓練，希望當天順利完賽。

近年出沒各大音樂節典禮場合的知名DJ林貓王，將以「發財DJ秀」為主題，真的開出一台發財車，炒熱賽事氣氛；已是第三次參與田中盛事的空空把西非擊鼓樂團，十分受到鎮民的喜愛，他們也將再度用熱情感染群眾，用鼓樂振奮選手精神。此次報名人數約3萬多人，基於安全考量，由大會抽出1萬3千人參與，但本次特別規劃「雲端跑」活動，自11月1日起為期一個月，沒有地點限制，跑友可以隨時隨地加入。