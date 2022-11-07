「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）工程」7日動土。（袁庭堯攝）

前鎮亞灣智慧公宅一、二期社宅將規劃留設開放空間於中央，並以多樣性土地使用模式結合公益設施與商業單元，滿足住戶及周邊社區居住與生活需求。（袁庭堯攝）

「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）工程」7日動土，基地鄰近亞灣2.0特貿三投資區，工作、休閒、生活機能均便利，預計2027年完工。市長陳其邁強調，市府選在投資、豪宅區旁蓋公宅，就是為了實現「居住平權」。

亞灣智慧公宅（第一期）基地面積8960平方公尺，工程經費31.6億元，預定2027年完工，將興建3棟地下2層、地上13至15層建築物，可提供634戶社會住宅，一房型有478戶、二房型有144戶、三房型有12戶。地面1至2層將規劃公共服務空間包含托嬰中心、幼兒園、日間照顧、社區照顧關懷據點、社區全齡運動中心等。

亞灣智慧公宅主打「智慧」設計，未來將在公共空間設置電子公布看板，打造無人商店，針對高齡者照護也將導入生理訊號監控、穿戴復健裝置等設備，休閒層面則有虛擬運動教練，幼兒園則有家長與老師的即時互動平台。

考量綠建築設計，降低都市熱島效應，亞灣智慧公宅採三棟長方形量體，夏季可有效利用夜間西南季風降溫。因應「後疫情居家辦公生活」，每戶都設有彈性辦公空間。

第二期計畫將在第一期基地旁1.4公頃原集盒園區，採公辦都更方式取得約850戶社會住宅，預計明年辦理招商。一、二期社宅將規劃留設開放空間於中央，並以多樣性土地使用模式結合公益設施與商業單元，滿足住戶及周邊社區居住與生活需求。

陳其邁表示，市府選擇好地段蓋公宅，目的就是為了實現「居住平權」，自辦的岡山、大寮、亞灣3處社宅均順利於今年發包動土。市府實行囤房稅政策，估計每年可新增3億元稅收，將全數用來補貼公宅每月租金。未來高雄每戶、每人收入在5萬467元以下就可以申請，預計能有8萬多人受惠。

都發局長吳文彥表示，公宅在選址規劃上，考量產業發展需求、人口密集、大眾運輸導向為三大面向。亞灣社宅基地緊鄰亞灣區，是蛋黃中的蛋黃區，打破亞灣區只有豪宅的迷思，提供亞灣5G AIoT創新園區就業員工、青年家庭及弱勢族群都有機會入住，實現居住平權。

吳文彥指出，亞灣區鄰近輕軌、捷運紅線及未來黃線，位於機場及高鐵站中央地帶，將創造許多就業機會、帶動青年回流，也將增加住宅需求，市府籌組的「高雄市社會住宅推動平台」可解決社宅興建過程中之法令、市場需求、選地、相關工程發包等相關問題。