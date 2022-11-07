張善政發布數位五策，強調桃園元宇宙不是夢。(蔡依珍攝)

張善政發布數位五策，強調桃園元宇宙不是夢。(蔡依珍攝)

張善政發布數位五策，強調桃園元宇宙不是夢。(蔡依珍攝)

張善政發布數位五策，強調桃園元宇宙不是夢。(蔡依珍攝)

張善政發布數位五策，強調桃園元宇宙不是夢。(蔡依珍攝)

張善政發布數位五策，強調桃園元宇宙不是夢。(蔡依珍攝)

「桃園元宇宙不是夢！」國民黨桃園市長候選人張善政7日邀請新創團隊，齊發布「數位五策」科技政見，現場展示政見大樓的「元宇宙」影片，強調建構桃園市的數位雙生雛形絕非遙不可及，誓言把桃園打造成智慧科技城市，他更提到要防止數位威權主義，劍指對手鄭運鵬推《數位中介法》、修《電信法》等，都是網路白色恐怖、箝制言論自由，一定要捍衛數位民主權利，將提出《桃園市數位自治條例》維護數位人權。

張善政以「元宇宙政見影片」開場，他表示，這是台灣首次運用元宇宙技術，融入、呈現在候選人政見發表，為了實現元宇宙中的政見發表，技術團隊特別使用目前國際上最前瞻、最先進的容積擷取攝影技術（Volumetric Capture）製作自己的動態模型，笑說已廣泛運用在人物數位典藏、演唱會、舞台展演等，但政治領域是他首開先例。

「元宇宙很夯，講穿就是在數位世界打造分身！」張善政也發表「數位五策」科技政見，首先要創建更智慧的元宇宙之城，讓桃園成為元宇宙產業的先驅城市，建構桃園數位雙生雛形，從元宇宙城市基礎建設開始，推動公共建設，全面導入建築資訊模型（BIM），搭配施工與材料驗證機制，結合智慧交通，逐步建立桃園市為虛實整合的數位雙生（Digital Twin）城市，「未來桃園市政府不用什麼都自己做，桃園會成為元宇宙最受歡迎的城市！」

再來要用AI為城市加速，張善政說，桃園不僅市政要AI化，產業更要能使用AI技術，替桃園創造更高的產值及高薪工作機會，落實「智慧城市」，導入包括智慧交通、智慧城市、環境保護、智慧防災及公共安全等領域，用AI改善市民生活，並協助桃園各領域企業導入產業AI應用，符合資格的新創產業，以桃青基金直接投資。

張善政也要邀請全球區塊鏈開發者匯聚桃園，將推動桃園市成為區塊鏈友善城市，促進區塊鏈相關產業投資，將區塊鏈技術導入市政領域，成為區塊鏈與加密技術應用實驗的最佳場域，除了創新金融外，在各種數位娛樂應用、元宇宙發展、醫療應用、法務應用等，都有機會創造更有效能的生活型態與商業模式。

第四則是用數據改善市政決策與治理品質。張善政說，目前桃園市府提供的數位服務，很明顯有改善的空間，以桃園市民卡APP為例，在Google Play商店裡用戶的綜合評分只有2.8分，蘋果Appstore評分只有2.1，滿分5分等於全都不及格。他表示，上任後要打造一個便民的數位服務體系，打通市府內部跨局處資料，即時了解市民需求，即時結合相關數據，盡力將市政服務數位化的數位治理流程，也推動桃園市與北北桃首都圈的數位轉型。

最重要則是建立數位制度，強化數位民主。張善政指出，市民的數位人權是最高民主原則，資料隱私保護與資安架構是第一要務，未來將善用行政院資安長的經驗，結合民間資訊企業，讓市民與市府的資料都能獲得保障。

張善政強調，數位極權的威脅不只來自境外，國內的數位極權同樣需要國人警覺，就像對手鄭運鵬積極推動《數位中介法》，甚至2017年就想修正《電信法》，都是箝制言論自由、網路白色恐怖，自己2019年就曾公開發表阻擋數位威權的宣言，強調絕不能讓政府利用網路數位科技，箝制公民的自由，因此將會提出《桃園市數據自治條例》，積極與桃園市議會溝通推動立法，建立合於數位人權的法律基礎與技術架構。

在地元宇宙新創團隊「MetaFantasy」也到場一同展示VR項目與元宇宙遊戲開發實境，張善政親身體驗，直讚硬體技術已大幅改善過往穿戴後的暈眩感，認為未來「數位五策」政見落實後，將把桃園打造成智慧科技城市，除了吸引很多國際科技企業、新創社群落地，也讓台灣的年輕人有更多資源可以追夢。