日前颱風尼莎與東北季風形成共伴效應，在北台灣降下滂沱大雨，各地出現不同災情，民進黨台北市長候選人陳時中為了搶快勘災，座車連續違規，事後還爆出警方未開單、沒開密錄器等爭議，不料今（7）日他又遭爆料，座車再度於一個晚上就連續發生5次違規，引起各界討論。

據《壹蘋新聞網》報導，陳時中本月3日晚間搭乘要價逾200萬元的休旅車跑行程，不過座車將陳送達目的地後，卻在一處畫有紅線的路口違停，造成其餘用路人右轉時要先閃避，場面險象環生。

該行程結束後，陳時中搭乘座車回到其投資經營的牙醫診所，司機接著送車上其餘工作人員回家後再返回診所附近待命，一路上違規不停，包括在左轉專用道直行、跨越雙白線右轉、佔據垃圾車收運專區等，一個晚上就連續違規5次，全都被媒體直擊拍下。

對此，陳時中競選總部總幹事吳思瑤表示，陳當天與牙醫有約，才會在行程結束後過去診所，至於座車的違規事項，因為不在現場的關係，對於事情經過並不清楚。