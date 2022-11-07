民進黨新北市議員候選人黃淑君。（黃淑君提供）

新北選舉激烈，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今表示，林佳龍「髮夾彎」從台北改參選新北後，其團隊開口閉口都是在說2024；且林佳龍曾誇口跑百個市場，但親自到場次數更寥寥可數，反而在電視機面前擺拍看台北市長辯論會，其實大家知道「林佳龍想參加的是台北市長辯論會」；不過民進黨新北市議員候選人黃淑君回擊，侯辦明知林佳龍因確診隔離還操弄此事，是選到沒人性。

王敏旭指出，林佳龍曾說過，民進黨不能在台北市推出「仇恨值高的，否則容易促成棄保」，事後想打電話解釋卻被已讀不回，林佳龍受訪時只能尷尬說「應該有讀到」，林佳龍是否被勾起幾個月前的回憶，才有感而發。

王敏旭說，林佳龍先前誇口要掃百場市場，自己實際到的場次數卻少得可憐，搞不好連掃街都跳票；林佳龍也只想著麻煩黨籍立委幫忙站最辛苦路口，麻煩蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌站台，果真是「全台最大小雞」，辛苦都別人做、有曝光都自己來。

王敏旭說，侯選辦都很認真衝刺2022年的新北市長選舉，侯市長在兼顧市政狀況下，利用下班時間、假日爭取選民認同，選辦年輕人也積極到路口宣講18歲公民權，大家都為今年底的選舉以及18歲公民權，站上街頭爭取認同。

至於辯論部分，王敏旭指出，2018年時任台中市長林佳龍競選連任，面對當時對手，林佳龍陣營表示「主動要求辯論，應是選情告急」，不知道林佳龍回頭看2018年的自己，是否有相同的感受。

王敏旭指出，侯選辦再次重申，任何事情，同樣的人、同樣的事，就應該用同樣的標準來檢視，不能因為地點不一樣，身分不一樣，就有「雙標」。當時林市長理直氣壯、現在林候選人大呼小叫，何苦為難自己？

不過民進黨新北市議員候選人黃淑君回擊，林佳龍日前確診，由黨籍立委當分身，站路口衝刺選情維持選戰熱度，侯友宜競辦卻拿這件事來操弄，真的是「選到沒人性」！

黃淑君表示，林佳龍因確診而請黨籍立委當分身，只要是關心新北選戰的人都知道，難道侯友宜「心中只有2024，完全不關心2022」？在確診前，林佳龍多次合體議員候選人掃市場拉抬選情，大家有目共睹，確診隔離後才由夫人廖婉如代打上陣，代替林佳龍掃市場，侯友宜競辦卻揶揄林佳龍實際到場次數少，這樣的操弄言論很不可取。