張愛雅（原名：張艾亞）今（7日）傳出登記結婚喜訊，對象是大她7歲的圈外人，這段婚姻也備受祝福。她曾經對感情非常重視，但隨著幾段戀情的經歷，對於愛情的想法也有所轉變，好友劉品言的一席話點醒了她，每次談戀愛時，自己都會過度依賴對方，導致另一方壓力引響後續的相處，使她有所醒悟。

34歲的張愛雅斷斷續續談了幾段感情，今（7日）傳出復合舊愛且登記結婚的好消息，過去她曾上節目提到自己把感情看太重，而且是依賴性很強的人，交往到共盼未來這段過程會過於投入，就會造成另一半壓力。姐妹淘劉品言將一切看在眼裡，暖心勸說：「女人啊，一定要具備獨立和不依賴的能力，或許有一天可以遇到不用這個能力的人，但不是每一個人都能讓妳依賴他」。

這番話也讓張愛雅反思戀愛態度，獨自搬到北京生活幾年後，已經擁有變得獨立不依賴的能力了，當她已經將異性的態度調整到能夠自在地當朋友時，反而桃花緣變旺，只可惜自己在經歷與許孟哲分手後，對於感情的態度一朝被蛇咬，十年怕草繩，她當時講到最後忍不住淚如雨下：「不是因為我不好，所以嫁不出去。」

張愛雅也在節目中提到了曾經許多奇葩對象，其實每一段戀情帶來的成長與養分，對當事人來說來說都是一個寶貴經歷和回憶，張愛雅在與許孟哲分手後，也懂得放下與祝福，她的成長與轉變有目共睹，相信她在下個人生階段中也能夠幸福美滿。