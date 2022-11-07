立法院外交國防委員會今天（7日）審查112年度僑委會相關預算案。國民黨立委江啟臣指出，僑委會在常態業務中進用了大量臨時人員，除了預算增加之外，這種編列人力的方式對勞工來說保障不足，呼籲政府不要帶頭走旁門走道，應該要積極爭取人力；另外，僑委會在明年在宣傳經費上也較今年大幅增加，江啟臣批評，「僑委會要好好地把事情做好，不要老是想要花錢買媒體、買廣告」，把業務做好了，自然會有人報導。

江啟臣表示，從預算中發現今年的臨時人力晉用了137人，明年要再增加至162人，臨時聘用、勞務承攬人員很多，若此為常態編制下的所需人力，應該要向考試院、人事處要求擴編。僑委會委員長童振源回應，由於計畫增加很多，業務量也跟著加大，行政院會針對計畫優先給予臨時人員，僑委會也會繼續向行政院提出長期全職的人力員額，希望能增加13位，從原有的237編制增加到250人。目前僑委會同仁都在加班，仍在持續說服行政院將人力擴編。

江啟臣指出，僑委會幾乎每年都會編列臨時、勞務承攬人員預算，等於政府帶頭使用約聘雇，這樣的人力處理並不正常，這些人員若是處理常態工作，該給保障就要給保障，該經過考試就照程序走，不要走這種「旁門走道」，應該要考慮受雇者權益。不然乾脆廢掉考試制度，都改用聘雇就好了。

江啟臣表示，明年的媒體政策及業務宣導費用較今年增加829萬，增幅達50％。僑委會應該好好把事情做好，不要老是想要花錢買媒體、廣告。每次新聞報紙一攤開就是公家單位廣告，這些都是人民血汗錢，花錢花得很心痛，而且這些廣告根本就沒有人要看。

江啟臣說，其中一項預算編列中指出，為了加強與海外華文媒體溝通與促進華文媒體交流，編列了660萬，其中能揭露的只有60萬，當中還有100萬的獎勵金，也不清楚是要獎勵誰？質疑花錢買媒體廣告還要付獎勵金？。

童振源回應，此為《海外華文媒體報導大獎》編列預算。不過江啟臣仍不解表示，政府不應該叫海外媒體參與競賽報導台灣，甚至還評比發放獎金，這不是政府應該花錢做的事，直呼實在聽不下去。媒體應該公正客觀報導，僑委會的業務若能好好完成，媒體就會報導，甚至立委們也會幫忙宣傳，若有預算怎麼不好好整頓僑委會的電子報，卻編預算買廣告。