知名民歌手王夢麟，認為他40年前的創作的《廟會》、《阿美！阿美！》等10首歌的詞曲及演出影像，被滾石國際音樂公司在網路上公開播放，涉嫌侵權，控告滾石公司及負責人段鍾沂違反《著作權法》。台北地檢署調查後認為，王多年前早已將歌曲賣給唱片公司，依據當年法律規定，除非另有約定，出資購買的唱片公司具有著作權，認為滾石及負責人段鍾沂罪嫌不足，7日處分不起訴。

現年68歲的王夢麟1978年以詞曲創作《雨中即景》成名，之後陸續創作、唱過《阿美！阿美！》等不少耳熟能詳的經典民歌。

王夢麟去年控稱，他創演唱的《廟會》、《小草》、《阿美！阿美！》、《七月涼山》、《木棉道》、《明天會更好》等10首歌曲以及演出影像，滾石音樂未經他同意，即重製並放上網路播放，涉嫌侵權。

檢方調查時，滾石公司否認侵權，提出相關合約文書，說明歌曲是王夢麟過去賣給新格等公司，滾石再向新格購得。

檢方認為，王認為遭侵權的歌曲發表時間，從1980年至1985年，當時的《著作權法》規定，除非有特別約定，否則出資的唱片就能取得作品的著作權，直到1998年後的《著作權法》規定才改為，著作權仍歸屬創作者，認定滾石當年出資買下，即屬合法取得著作權。