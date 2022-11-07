中醫大新竹附醫是北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，院方舉辦2022「國際大腸直腸外科論壇」，首次發表達文西外接3D影像解決方案，將達文西手術實況3D高解析度影像，透過即時影像處理技術，搭配高畫質3D醫療顯示器，讓10個國家上百位醫師以同步視訊方式，身臨其境觀摩手術過程。

院方陳自諒表示，院方重視醫療人才培育，希望透過更多醫療技術的整合，落實以人為本的在地醫療服務，今年邁入第12年的跨國醫學交流論壇，期開拓醫療團隊的國際視野，提升國際醫學交流。

新竹附醫截至今年10月底，已進行151例達文西手術，包含大腸直腸外科，泌尿科，一般外科，婦科，耳鼻喉科以及減重外科，透過實際案例能幫助醫師觀摩學習，進行經驗傳承分享與討論，國內醫師不用出國，就可學到最先進的達文西手術技術。

資訊室主任謝嵩淮指出，此次論壇首次嘗試將達文西3D立體訊號，從開刀房即時藉由光纖媒介同步傳輸至會議室，讓與會醫師及專家如臨現場，全程感受及學習開刀的實境過程，藉此機會同時提升3D手術訊號傳輸品質，並優化手術資訊系統服務流程。

在會議室觀摩的醫師，只要戴上偏光眼鏡，就能與執刀醫師看到同步的3D立體影像，如臨操作台現場。

達擎總經理廖世宏表示，達擎提供「達文西外接3D影像解決方案」，可將達文西手術機器手臂的3D影像，透過即時影像處理技術，轉換為成1080p的高解析度畫質，將3D擬真畫面即時呈現於32吋4K 3D醫療顯示器。

這項論壇有台灣、法國、香港、英國、義大利、美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等10國上百位大腸直腸外科醫師，在不同空間或平台觀看到和手術室中一致的真實3D畫面，將可縮短達文西手術的學習曲線。

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