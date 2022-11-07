柯辦指出，該案是2014年11月7日第72次校務會議的提案，決議則是通過由學生議會提案、總務處研擬的修正辦法」。（柯志恩辦公室提供）

柯志恩辦公室發言人孫玉霖今天提出事證，狠狠打臉綠營的政治操作根本就是烏龍指控，更顯出綠營為選舉，不擇手段公然說謊。（柯宗緯翻攝）

立委趙天麟等民進黨湧言會成員今（7）日在立院開記者會指控，國民黨高雄市長候選人柯志恩任職淡江大學學務長時，主導修校規、禁止媒體入校園，嚴重箝制言論自由。對此，柯陣營今提關鍵事證指出，當年是學生議會提案的，最終通過由總務處研擬修正的辦法，狠狠打臉綠營的政治操作就是烏龍指控，直斥「太不入流」。

立委趙天麟、林楚茵與高雄市議員林智鴻、李雅慧、市議員候選人黃雍琇，今開記者會再槓上柯志恩。趙天麟直指，根據各校「學生獎懲辦法」，不論是修法事宜或者據以處罰，完全就是學務長所掌理之事，但柯卻推託修法進入校務會議「沒有主導權」，完全在欺騙大眾。

身為前資深媒體人的林楚茵更補刀稱，柯竟用「校園安全」、師生「肖像權」、「隱私權」等藉口，作為採訪要事前向校方申請的理由，但校園是開放空間，最重要的是得到「受訪者」同意，只要師生同意接受採訪，校方並無權力篩選媒體「得採訪」或「不得採訪」的對象。

針對遭控禁止學生帶媒體進校園，柯志恩辦公室發言人孫玉霖重申，學務長只是校務會議的成員之一，淡江約有200多位包括各級主管、教師、學生、職員等代表，重大事項議決更需2／3出席者同意，卻說柯志恩能一人獨斷，公然展露對大學校務運作的無知。

孫玉霖進一步指出，綠營根據淡江大學2015年6月召開的「第73次校務會議」聲稱柯志恩身為學務長竟管制媒體、箝制言論自由的說法，但與事實完全不符。

孫玉霖解釋，該案是2014年11月7日第72次校務會議的提案，提案人是時任學生議會議長所提的臨時動議，理由是學生對校園安全的疑慮，因此學生議長建議學校對媒體的適當管制是必要的，「最後決議由總務處而非是柯志恩任職的學務處來研擬，2015年的決議則是通過由學生議會提案、總務處研擬的修正辦法」。

孫玉霖反擊，今天提出事證，狠狠打臉綠營的政治操作根本就是烏龍指控，更顯出綠營為選舉，不擇手段公然說謊。民眾絕不會認同民進黨假藉學權大旗，來行選舉抹黑造謠之實，這些想利用學生的綠營民代，真的應該回去認真檢討自己行為是否太不入流。