女子被撞倒後已經倒地不起，後又被1輛黑色小客車輾過，當場死亡。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區中正路與南竹路口昨發生一起死亡交通事故，有名女子闖紅燈步行在行人穿越道上，先遭1台銀色休旅車撞倒在地，幾秒後又遭1輛黑色小客車疾速輾過，女子當場頭部受到重創，雖緊急送醫仍宣告不治，全案調查完畢後，警方將2名駕駛依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

民眾行車紀錄器影片顯示，蘆竹區中正路與南竹路口於6日22時25分，40歲劉姓女子在路口號誌為紅燈時，沿著行人穿越道穿越中正路時低頭滑手機，遭當時直行中正路中間車道往大園方向的47歲劉姓男子駕駛的銀色休旅車碰撞倒地。

從一旁機車騎士的視角可見，當時有熱心民眾欲上前查看劉女的狀況，豈料後頭又來1輛同向直行最內側車道，由35歲吳姓男子所駕的黑色小客車疾速駛過，把劉女碾壓過去，熱心民眾嚇得趕緊折返，機車騎士也馬上上前阻止其他車輛通過，示意前方有事故發生。

蘆竹警分局表示，劉女經緊急送醫後最後仍宣告不治，而員警到場處理時，針對2名駕駛實施呼氣酒精濃度測試，酒測值為零，未有酒後駕駛情事，全案調查完畢後依過失致死罪嫌，將2名駕駛移送桃園地檢署偵辦。

分局也呼籲，穿越道路時應遵守路口號誌指示，行人應行走於行人穿越道，駕車行經交岔路口時則應放慢車速，隨時注意車前狀況，切勿因一時疏忽，而造成不可挽回的悲劇。