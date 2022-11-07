律師陳澤嘉與嘉大附小師生宣示反校園霸凌。（嘉大附小提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉大附小學生參加反霸凌活動。（嘉大附小提供／廖素慧嘉市傳真）

校園霸凌事件頻傳，國小學生被霸凌也時有所聞，嘉大附小今天舉辦「勇敢說不，霸凌止步」的反霸凌活動，由家長團體演出反霸凌小劇場，前家長會長陳澤嘉律師講解如何自我保護反霸凌、相關法治問題。

校園中常見的霸凌類型有關係霸凌、言語霸凌、肢體霸凌、性霸凌及網路霸凌，孩子可能面臨被排擠孤立、被恐嚇嘲笑、被攻擊搶奪、被譏笑或碰觸身體隱私處、被散播不雅照片等處境。

嘉大附小志工團媽媽表演小劇場，演繹受霸凌者面臨的處境、後續如何求助，以及旁觀者可以提供援助等內容，希望讓小學子們從戲劇中了解正確的價值觀及建議作法。

陳澤嘉則提醒學生們用正確的價值觀及態度看待霸凌事件，學習自我保護措施，以及相關的法治概念，他說，隱忍不能解決被霸凌，欺凌行為也有法治可以規範，再次提點學生需正視這個議題，更要避免不當行為有觸犯法治之虞。

嘉大附小校長蔡明昌表示，友善校園不是一個口號，創造無霸凌的和樂校園，讓孩子學會「勇敢說不，霸凌止步」，讓孩子們在校園中健康成長、快樂學習，是親師共同期盼及努力的目標。