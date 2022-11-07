近日，大陸第31屆電視金鷹獎頒獎，演員雷佳音以電視劇《人世間》中「周秉昆」榮獲最佳男演員的獎項。豈料，卻反遭網友攻擊，遭轟：「不尊重女性。」

過去雷佳音在古裝劇《長安十二時辰》中搭檔人氣小生易烊千璽，以及代表作《我的前半生》中的表現相當出彩，演技備受肯定。在串流影音平台上播出後，不只陸網，在台灣以及韓國都擁有超高人氣。

近日，雷佳音獲頒金鷹影帝，在直播頒獎時，不小心撞到了話筒，畫面相當逗趣，不少粉絲都笑回影帝太討喜了，底下留言更是一片恭喜聲。誰料，事隔不到一天，網路輿論卻出現反轉。原來有網友翻出過去雷佳音因《吹哨人》和女主演湯唯一同接受採訪的影片。

2019年因合作《吹哨人》，雷佳音與湯唯一同接受媒體採訪，訪問中兩人被問到最受不了對方什麼，雷佳音指出湯唯在拍哭戲時一直去上廁所導致他無法入戲，之後湯唯談到情緒激動處，難掩淚光暫時離開採訪室。主持人勸雷佳音出去安慰，他還直言表示「哭完就回來了。」直播場面讓不少網友看得相當憤怒，直呼「男的沒素質，超級不尊重女性的」、「有點不禮貌了。」

據悉，湯唯在電影拍攝當時才剛生產完，正處於頻尿的過渡尷尬期，且服用抗生素導致身體不舒服。雖然採訪時，雷佳音或許是向朋友那般調侃湯唯而已，但雷佳音的言論可能也讓湯唯自責影響到整個拍攝計畫而一度落淚。另外，話題也延燒自韓網，韓網友們也相當不滿，直言「這種個性的人，竟然也來我們韓國拿過獎。」