消防局長施順仁說，共有60位消防弟兄投入訓練，由電動客運業者擔任講師。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

消防弟兄實際上車了解包括緊急火災處置、車體結構、電池位置等課程，過程中模擬起火情境。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣消防局與員林客運、環創電行及鴻華先進科技，共同辦理電動巴士火災緊急應變處置教育訓練。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

日前新北市發生電動巴士火燒意外，一共燒毀2輛千萬電動巴士，而彰化縣即將迎來34輛全新的電動巴士，消防局為提升電動巴士車禍救助應變能力，特別請來電動客運業者擔任講師，直接開來一台Model T電動巴士進行實體解說，幫助彰化消防弟兄在執行救災勤務時的安全，並提升火災搶救效率。

彰化縣消防局長施順仁表示，彰化電動快捷公車路線「員林-埔心-溪湖-二林」上線啟用在即，為提升消防同仁應對電動巴士車禍救助應變能力，保障民眾生命財產安全，特別與員林客運、環創電行及鴻華先進科技，共同辦理電動巴士火災緊急應變處置教育訓練。

施順仁說，共有60位消防弟兄投入訓練，由電動客運業者擔任講師，更直接請來1輛Model T電動巴士供弟兄們實體解說，包括緊急火災處置、車體結構、電池位置等課程，過程中模擬起火情境、使用自製車底灑水裝置、高壓絕緣手套、熱顯像儀等設備，實際驗證測試，以維護同仁執行救災勤務安全，提升火災搶救效率。

縣府交通處指出，原彰化客運、員林客運共申請39輛電動大客車，但因是全國競爭型計畫，最核定補助彰客29輛、員客5輛，目前相關電動充電樁、還有協助業者更交通用地，將作為電動大客車的基地等相關作業都在進行中。

交通處強調，目前規畫7大轉運站，二林、溪湖在發包階段， 鹿港已經順利BOT，田中高鐵站前已設置新式候車亭，和美轉運站則在公所前用地規畫BOT，彰化和員林則還在努力找適用地，彰化轉運站則配合未來鐵路高架化與彰化站共構，將提供縣民優質且便利舒適的大眾交通運輸體驗。