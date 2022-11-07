皇翔(2545)得標的中和保二總隊公辦都更案今日舉行動土典禮。皇翔坦言，案場來客數的確變少，銷售速度很慢，明年度對房市看法偏於保守，未來推案將會視市場情形看看要不要放緩速度，目前確定的推案只有新北永寧捷運站，最快將在今年底或是明年初會推出。

皇翔指出，房價並未有鬆動，市場出現的價格下殺或是爛尾樓僅是很少數的個案，地點還是支撐個案最重要的因素，未來在原物料採購上會十分的認真仔細，在購地方面，現在還是繼續評估適合的地點，目前地主態度並未變軟，土地價格仍硬，公辦都更案會持續評估。

皇翔投入中和保二總隊公辦都更案資金約82億元，可分為355戶集合住宅銷售，目前規畫2、3、4房，坪數約20~42坪，開價未定，預估總銷上看百億元，至於是會採取預銷還是完工才銷售，現在還沒有決定。

皇翔建設在110年6月簽約取得「新北市中和區保二總隊基地都市更新案」案出資人資格，111年11月7日舉行動土典禮，明年現地廳舍拆除完成，未來預計興建3棟建築物，其中1棟為警察合署公廳舍，另外2棟為社會住宅及一般住宅，預計將在116年完工。

保二總隊公辦都更案將規畫興建警察合署辦公廳舍、467戶社會住宅、355戶集合住宅、7戶店鋪及近210坪的公期托老中心等公益服務設施。