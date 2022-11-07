高端疫苗EUA審查會議全程保密，引起外界質疑。衛福部長薛瑞元今天指出，最快本周就會公布審查會議紀錄，以及審查相關資料，包含高端公司所繳之報告、臨床單位的資料庫數據分析、疾管署大數據資料分析等三份資料，目前都在由專家過目，只要專家點頭就能公開。

立法院社會福利及衛環委員會今天審查總預算，並請薛瑞元前來進行詢答，有多名立委質疑高端疫苗的審查過程全程不公開，怎麼能稱得上民主？對此薛瑞元解釋，審查結束後由委員以書面方式具名投票，且不公開委員名單是尊重大多數委員意見，衛福部是擔憂名單公開後委員恐遭騷擾，因此才不公開。

立委陳椒樺指出，我國有很多專家會議都會在會議前，先揭露審查相關資料，例如營建署、環保署的審查會議都有類似制度，而食藥署的專家會議就是因為不夠透明，才會遭到質疑，呼籲衛福部向其他部會學習審查制度，否則只會一再被人說搞黑箱，不被國人信任。

國民黨立委游毓蘭質疑，高端疫苗的保護效益報告為何是由疾管署代繳？究竟是誰要求食藥署將報告移花接木成高端的保護力資料？疾管署長周志浩解釋，評估疫苗效益本就是疾管署的責任，且外面有很多專家都在詢問是否能提供相關保護力資訊，以供外界參考。

食藥署長吳秀梅則說，所有審查都不會只看業者所送的資料，還會看其他國家的審查以及文獻。不過游毓蘭仍質疑，就連美國老大哥審查疫苗都能做到全程轉播的公開透明，為何台灣的審查卻不能公開？

國民黨立委洪孟楷批評，衛福部拒絕公開審查委員的理由根本無法自圓其說，且高端所繳交的保護效益資料究竟為何？內容是否具有參考價值？外界都不得而知，要求薛瑞元透露其中內容。

薛瑞元說明，高端所繳之保護效益資料，其中一份為巴拉圭的第三期臨床試驗，採用免疫橋接方式，共有一千多名受試者，另外還有國內醫學中心針對院內接種高端疫苗的員工，以及其他曾接種高端疫苗的民眾所追蹤的保護力，共追蹤約29萬人。

但洪孟楷質疑，國際間的第三期臨床試驗必須要有上萬名受試者，高端在巴拉圭所執行的試驗卻僅千餘人，就連第二期的標準都達不到；至於國內接種者的追蹤，也僅有青壯年的接種者資料，欠缺中高齡的資料，恐與現實生活有不小偏差，根本就不具參考價值。

薛瑞元坦言，單用醫院的員工來看保護效力，樣本數確實太少，因此才需要疾管署的報告當作輔助，而剛好疾管署近日完成各廠疫苗的保護效力統計分析，因此才提交給專家委員做參考。不過現在已進到次世代疫苗的時代，高端沒有次世代疫苗，階段性任務已完成，政府將來也不會再購買，現階段揭露保護效益，只是因公共衛生需求必須進行了解。