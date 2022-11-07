人人都想中樂透實現財富自由不工作的生活，然而現實往往不是那麼容易的，但小孟老師在運勢專欄中點名4星座，水瓶座、處女座、天蠍座、摩羯座得獎運極強，各星座只要按照特定做法就容易中獎。

▍第四名：水瓶座

水瓶座具有數字邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。

▍第三名：處女座

處女座座落於穀神星上，本身運勢就相當不錯，穀物在古代代表錢財，所以容易替他們帶來意外之財，下注前建議吃碗飯來代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

▍第二名：天蠍座

天蠍太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓他們的運勢有財水湧現的勢態，老師建議他們在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

▍第一名：摩羯座

摩羯座冥王星入偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外下注前建議想像海水，能讓財水湧現，另外如果有下雨的話，雨水越大對他們越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

今日開運生肖: 虎.猴.龍.馬

今日開財運方位：正東方

建議往住家或辦公室東方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。