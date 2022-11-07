丁噹、王柏森、陳乃榮、蔡昌憲歡喜慶功《搭錯車》明年台南見。（相信音樂提供）

丁噹和王柏森在劇裡的父女情感動眾人。（相信音樂提供）

蔡昌憲和丁噹飾演青梅竹馬。（相信音樂提供）

由丁噹、王柏森、陳乃榮、蔡昌憲主演的音樂劇《搭錯車》4、5、6日一連3天臺北表演藝術中心大劇院演出，180分鐘親情大戲，感動眾人，包括黃鶯鶯、蘇慧倫、周蕙、亮哲、戴愛玲、張勛傑、陳大天、安心亞、米可白、宋芸樺、吳承洋，以及在〈女字旁〉MV中飾演丁噹閨密的夏于喬和林思宇都到場觀賞，現場眾星雲集。

黃鶯鶯非常喜歡《搭錯車》這部音樂劇，希望這部動人好戲能演到破百場，已是第二刷了，並表示若未來台北返場演出必定會再來看，她也透露曾在機場遇過丁噹，丁噹還主動來跟她打招呼，大讚丁噹唱歌好聽、人又有禮貌。

丁噹去年推出《當我們再一起》專輯，重新詮釋周蕙的〈約定〉，兩人而因結識成為朋友，周蕙特別前來觀賞《搭錯車》，一到後台見就直讚丁噹又會唱又會演，周蕙也透露有過和劇情相似的經歷，「十幾年前我爸過世，那時我準備要發唱片，自己的房間，所以那張專輯被我稱為出道以來最悲傷的專輯。在專輯籌備的期間又被分手，所以剛有好幾幕很寫實。」看完劇觸動了她的內心，差點落淚，丁噹抱抱周蕙並說：「你是真實阿美啊！」

台北站完美落幕，丁噹說：「很興奮很開心，這麼久沒看到大家，觀眾又哭又笑，那辛苦就值得了。」雖然演出地點就在美食聚集地的士林夜市旁，但為了準備演出演員都在場館內吃便當，因為演出《搭錯車》壓力破表的蔡昌憲，特別跟老婆告假搬到飯店閉關，與兒子一週沒見，兒子還看著海報裡的蔡昌憲喊爸爸，在劇中蔡昌憲公主抱丁噹轉圈，結束演出後終於可以回家抱小孩，他笑說：「抱到肌肉都長出來了！今天終於可以抱著爸爸成功回來的心情回去見孩子！」同時，他們也開心宣布下一站將在明年6月開往台南，180分鐘親情大戲，讓南部劇迷感受大型歌、舞、劇豪華感官共振，繼續撫慰人心。