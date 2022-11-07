高端疫苗通過EUA展延，被國民黨質疑中央幫忙「補考」，行政院長蘇貞昌今表示，有關疫苗的檢驗作業非常專業、科學，且外聘委員都是專家學者，希望不要為了選舉抹黑專業。

蘇貞昌今受訪表示，有關疫苗的檢驗、相關的作業，都非常專業、科學，且相關委員都是外聘，皆為學者、專家、各方領域的傑出人士，經由嚴謹地審查討論，用記名投票14比0一致通過。

蘇貞昌說，希望不要為了選舉來抹黑學術、抹黑專業、抹黑科學，這樣非常地不道德，而且也非常地不科學，更嚴重地影響我國的學術、醫學專業。