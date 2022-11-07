花蓮縣政府推動免費犬貓三合一，飼主即起至12月10日可帶家中毛小孩至縣內6家合約動物醫院辦理犬貓絕育、登記及注射狂犬病疫苗，不過經費有限，用罄將提前結束。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府控管遊蕩犬貓數量，推動免費犬貓三合一，飼主即起至12月10日可帶家中毛小孩至縣內6家合約動物醫院辦理犬貓絕育、登記及注射狂犬病疫苗，不過經費有限，用罄將提前結束。

農業處長陳淑雯指出，遊蕩犬通常可分「有飼主」及「無飼主」，針對「有主犬隻」，縣府與各鄉鎮公所、動物醫院合作，每年規畫免費犬貓三合一工作，避免家犬與遊蕩動物繁殖交流；「無主遊蕩犬」則透過誘捕絕育控制數量。

陳淑雯表示，縣府今年合作動物醫院包括，花蓮市高橋動物醫院與毛球動物醫院，吉安鄉永安動物醫院與中山犬貓專科診所，玉里鎮玉里動物醫院及和平動物診所等6家動物醫院，飼主即起至12月10日可帶家中毛小孩前往辦理犬貓三合一；鄉鎮公所場次，則公告於動植物防疫所網站及臉書粉絲專頁。

動植物防疫所長周黃得榮補充說，凡設籍縣內、年滿20歲且有對犬貓三合一有需求的飼主，可電話預約合作的動物醫院或向所在地公所登記，再由動防所安排動物醫院擇期執行，不過經費有限，若提前用罄，計畫將提前結束。另，如參與三合一但尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，將在執行時一併完成。

此外，縣府截至12月10日止，另有規畫絕育補助措施，飼主可帶家中毛孩至縣內的動物醫院或診所進行絕育，公的家犬（貓）每隻補助500元，母的1000元；從縣內動物收容所領養流浪犬（貓）者，公的補助600元、母的則是1500元，經費用罄亦會提前結束。