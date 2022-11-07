緬懷父親造福鄉里，雲林縣元長鄉民眾捐北港媽祖醫院醫療專車。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣元長鄉民吳灑泉生前樂善好施，其子女為緬懷父親，7日捐贈1輛9人座醫療巡迴專車給北港媽祖醫院，子女表示因父親罹患失智症，每天需到日照中心照護，並由此得知鄉親接送長者的不便之處，希望以父親的名字捐贈醫療巡迴專車造福鄉里，紀念父親對家鄉的愛與關心。

醫療巡迴專車捐贈啟用儀式由吳灑泉的大兒子吳熾昌、三兒子吳源昌作為代表，把專車鑰匙交給媽祖醫院院長吳錫金，透過地方人士善心捐車，幫助院方更能機動性深入鄉間偏遠處，服務需要特殊照顧的病人及長者，讓雲林沿海地區的醫療服務品質再提升。

吳熾昌表示，父親2年多前罹患失智症，家人每天輪流將他載到日照中心，發現有一些鄉親行動不便，住處又偏僻，沒有辦法搭乘院方交通車，只能叫計程車或請他人幫忙，非常不方便，為了讓元長鄉親有方便的醫療交通工具，決定以父親名義捐贈醫療巡迴專車，9人座的專車可服務更多需要的人。

吳錫金表示，媽祖醫院致力服務雲林海線鄉親，創造高齡友善、銀享社區的優質環境，於海線鄉間備有交通車，每天清晨至傍晚由專業司機駕駛，方便鄉親至媽祖醫院就醫，讓外鄉子女不必煩惱父母親舟車勞頓問題，目前持續擴大服務範圍，有了這輛醫療巡迴專車的加入，將能更深入偏鄉地區。