登山好手曾格爾屢遭圈內人質疑，最新狀況是她於10月初攀登世界第8高峰馬納斯盧峰，GPS紀錄被職業登山家張元植吐槽，「我無法相信曾格爾紀錄為真」。曾格爾在臉書PO文，強調所有的山都是她一步一腳印爬上去的。她解釋，因3年前曾登頂馬納斯盧峰，這次因發現新頂峰重返，相對覺得簡單，「我完全不需要以造假，來完成對自己的肯定」。

「所有的山都是我一步一腳印爬上去的，或許過程比一般人理解來得快；自己從這兩年開始，學習成為一位公眾人物，在很多事情的處置上也許不是那麼周全，造成誤解或誤會」。

曾格爾強調，有人質疑她紀錄造假，如果有需要造假，那麼她今年1月冬攀K2，就是最佳時機，因從頭到尾只有他們一組團隊，難度更高、紀錄更難取得。結果他們在K2頂峰前僅差幾百公尺，因氣候因素放棄登頂，忍痛邊哭邊下撤。

「造假對我而言沒有任何意義，更難以對支持我的朋友和贊助商交代，我只是純粹希望藉由不一樣的環境及挑戰，去提升自己」。

至於張元植的百岳邀請，曾格爾說她沒有拒絕，只是最近還有很多事情要處理，再加上可能要前往尼泊爾挑戰一座未登峰，希望繼續提升攀登技術，感謝大家關心。