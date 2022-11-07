楊文科前進司馬庫斯，收下部落陳情事項，允諾協助解決問題。（楊文科競總提供／羅浚濱新竹傳真）

爭取縣長連任的楊文科，日前前往新竹縣最 偏遠的尖石後山司馬庫斯，與部落頭目、長老暢談政績及願景，長老提出學校發展、聯絡道路拓寬及長照等部落需求的陳情書，楊文科指示相關單位共同商議解決，期使司馬庫斯更繁榮。

司馬庫斯部落保留泰雅族傳統文化和原始地景，巨木群步道等自然景致，成為台灣知名觀光景點之一，每年櫻花季更讓遊客趨之若鶩，目前從竹北市開車前往要3個多小時。

楊文科與前縣長范振宗等人日前前往參訪了解部落實際需求。楊文科說，他4年前選舉時曾到司馬庫斯，當時得知司馬庫斯部落聯絡道是在范前縣長任內開闢，使族人有車輛可行駛的道路，不必再步行往返部落。

楊文科說，過去范振宗與其父親曾赴司馬庫斯部落，走訪巨木群步道，因道路難行，范父體力不支，由部落青年協助背負送下山，當年伸出援手的原住民青年，如今已經是部落的馬賽頭目。

馬賽表示，部落聯絡道全長約16公里，其中10公里較為狹窄，會車不易，因此限制上山、下山管制時間，期望能拓寬道路，方便更多遊客上山，且增加道路安全性。

馬賽並指設立長照有人數限制，但部落符合資格的長者數量較少，因此希望楊文科能協助研議，是否能鬆綁人數限制，讓部落族人也能在地長照。另外，新光國小司馬庫斯實驗分班的發展，期望楊文科能協助解決。

楊文科表示，為了司馬庫斯觀光的發展，重鋪司馬庫斯部落聯絡道，其中部分道路有地主抗爭，所幸尖石鄉長曾國大拿出膽識、魄力要解決問題。

楊文科與司馬庫斯馬賽頭目、李旺長老、法度長老、優繞長老、阿黛長老、正強長老、亞拉牧師等人相談未來的發展，包含司馬庫斯實驗分班的教育，都會協助解決。強調司馬庫斯做得好，就是新竹縣的縮影，未來一定能看到開花結果、繁花盛開、欣欣向榮的成果。