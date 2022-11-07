台科技大學與美國麻省理工學院（MIT）共同成立跨領域研發與教學並進的「台北科技大學城市科學實驗室」，近日公開展示配備教具及研發成果，包括波士頓動力的機械狗、優傲科技UR5機械手臂及實驗室研發的仿生機械魚等，讓人耳目一新。

北科大電機系講座教授姚立德說明，這個實驗室藉由校友的穿針引線與出錢出力，與MIT城市科學實驗室主持人藍森合作設立全台首座加盟實驗室，位於北科大正校門對面的忠孝東路黃金地段，希望成為全球頂尖師生、優秀青年學子團隊合作的場域，共同攜手打造台灣科技島。

麻省理工學院早於1969年制定大學生科學研習計畫（UROP），實踐首任院長羅傑斯「基於實驗進行教學」的信念。在北科大校長王錫福的支持下，北科大城市科學實驗室將導入UROP制度，開放全校學生申請，除了強化北科大與麻省理工學院的研究交流，更利用豐富的教材、教具等軟硬體設備進行教學，鼓勵學生與老師共同探索各種可能。

其中，由有力校友出資贊助的三台波士頓動力機械狗Spot，二台在北科大，一台在MIT，執行兩校實驗室異地同步教學。

Spot機身搭載光達、紅外線與立體視覺感測器，能即時繪製3D點雲地圖，並在行走時偵測與閃躲障礙物，攀爬斜坡樓梯、跑跳都難不倒它們，已運用於退役核電站、發電廠、海上鑽油平台等，執行巡邏、故障排查、洩漏偵測等困難或危險的任務。

仿生機械魚為根據真實魚類外型而設計的流線型機械魚，透過機器學習方式模仿魚類水下游動，展示北科大仿生技術的研發能力，已躍上霹靂電影《素還真》並與海洋科技博物館合作。

此外，機器人小駱（Campus Rover）由姚立德的團隊與工業設計系合作研發，可於校園、醫院內獨立運送公文或樣本，透過手機App送取件，還能自動充電，實現疫情下的無接觸傳遞。