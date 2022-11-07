縣府委外辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網規畫」完成期末報告，縣長楊文科日前聽取報告後拍板定案，竹北藍線等6大路廊，預計11月中旬提送交通部審議，積極爭取計畫儘早備查，將配合中央審查程序，期2024年先完成優先路網「藍線」的可行性研究。

交旅處長游志祥表示，新竹市政府規畫的大新竹輕軌捷運路網，僅從新竹市的「紅線」接到新竹縣新竹高鐵站的「藍線」，預計經竹北市光明六路、博愛街跨越頭前溪接回新竹市，無法滿足新竹縣既有新竹工業區、竹東城鎮及未來台知園區和園區三期等發展所需。

縣長楊文科基於新竹縣未來30年發展，指示捷運規畫必須符合通勤、就學、就醫等運輸需求，同時帶動觀光發展。

交旅處委外辦理「新竹縣捷運整體路網規畫」，參考新竹縣市國土計畫、縣內人口活動據點、旅次量分布、交通瓶頸及未來重大建設及產業區，並考量銜接新竹市「紅線」、「綠線」及「橘線」的路網系統。

在專家學者及民眾建議後，新竹縣大眾運輸導向是朝綠色運輸發展，以軌道運輸為主幹，串聯整合公車系統，打造新竹縣優質、舒適、便捷的交通環境。

新竹縣捷運路網以新竹高鐵站為核心，規畫6大路廊為竹北藍線、藍線延伸芎林、藍線延伸新埔、湖口紫線、新豐竹北黃線及竹東到竹科棕線，將串連新竹縣「都會核心生活圈」、「產業支援生活圈」、「人文遊憩生活圈」、「科技商務生活圈」及新竹市「新竹舊城區生活圈」，同時預留新竹市「橘線」銜接寶山、雙溪之間的路廊節點，以整合頭前溪兩岸大新竹生活圈。

游志祥指出，縣長楊文科以桃竹竹整體區域整合與發展，並解決長期桃竹區域紫爆的公路系統，特別在8月北台區域發展推動委員會及9月桃竹竹苗區域治理平台首長會議時，提議桃園機場捷運延伸到新竹縣湖口鄉，串聯中壢、新竹工業區並銜接大新竹輕軌到竹科，獲新北市長侯友宜認同，桃園市長鄭文燦肯定這項提案，目前已在新竹縣整體路網預留銜接可行性，未來將會與桃園市政府進行協商。