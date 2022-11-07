美系外資針對力智(6719)出具最新研究報告，認為當前其在整體宏觀經濟逆風下，依舊面臨嚴峻壓力，將力智評等由買進調降到賣出，目標價由428元調降到229元。

美系外資表示，現階段看到力智面臨更大的壓力，這主要是來自於地緣政治問題加劇，尤其是在美國宣布新一輪對大陸晶片出口管制，這可能影響到大陸的PC/伺服器需求，再者，PC庫存修正週期持續。有鑑於宏觀經濟的不確定性以及終端需求波動，故將力智評等由買進調降到賣出，目標價由428元調降到229元，另外，也調降力智2022年~2024年盈利預測13-44%，EPS分別落在16.01元、9.4元、15.05元。

美系外資也點出在下列形況下，將有利於力智個股表現轉佳，第一、GPU/CPU Vcore(核心電壓)市場競爭格局改善；第二、地緣政治以及大陸和美國間的緊張關係趨緩；第三、在Vcore伺服器產品獲得新設計項目；第四、獲得非大陸市場以及SPS(智能功率器)的新客戶。