隨著選戰越來越近，國民黨主席朱立倫今（7）日上午也安排一連串輔選行程，前往三重、新莊、三峽、汐止等地，替黨內議員候選人加油打氣。朱立倫先前往三重吳訓孝、王威元競總，隨後又到新莊參觀戴湘儀的競選總部「新莊未來選物店」，了解戴湘儀的政治理念。

戴湘儀的「新莊未來選物店」在上月24日成立，店內以粉紅色調為主，並且設置許多互動式裝置，以藝術策展方式呈現政見，據點內擺設各種不同小物，代表不同的政治理念，例如不同顏色的棉花糖代表不同意涵，戴湘儀就向朱立倫介紹，藍色代表青年友善的政見。

上月據點成立時，戴湘儀就表示，因為今年選情偏冷，使得很多年輕人可能不願意出來投票，所以特別將服務據點打造成打卡點，要呼應市長侯友宜選舉要快樂正向的理念，讓年輕人願意透過據點的陳設聽見自己的政見，並且參與公共事務。

朱立倫參訪戴湘儀的據點，了解政見外，也不忘給她勉勵，戴湘儀說，朱立倫除了替自己加油打氣外，也提醒選舉在網路空戰之餘，還是要繼續加油跑地方，陸戰的部分也不能懈怠，才能在最後關頭贏得勝利。

戴湘儀也感謝朱立倫特別到場參觀自己的「政見展覽」，並支持年輕人的想法，以及想實現的未來，強調自己會繼續努力，讓新莊成為一座更宜居的城市。