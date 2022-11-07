民進黨新北市長候選人林佳龍辦公室今上午舉行記者會，指控選前之夜場地遭市府為難，不過現場出現3名海山警分局員警，林辦質疑是來刺探敵情。新北市警局表示，選辦提出對選前之夜交通路權申請有疑義，故本局派員前往了解狀況，以利及時回應並協助其解決申請問題。

今日林辦舉行記者會，不過3位身穿便服自稱是員警的男子進到記者發布室，林辦發言人何博文向他們問到「分局的朋友，是來維安的嗎？是哪個單位的？海山分局的嗎？過來任務是什麼？」。

面對詢問，其中兩名男子馬上離開記者室，剩下的一位男子回應表示自己是「海山分局保防組」，今天的任務是進行維安。

何博文則說，基層員警有任務在身，選舉期間假借維安來做刺探，這不是光彩的事情，實在辛苦警察同仁了，而這就是侯市府作風。

新北市警局回應，選舉期間對於所有候選人，警政署規定警局均需負起安全維護責任，包含巡邏簽巡、隨扈派遣、造勢活動交通疏導均與各候選人團隊保持密切聯繫，本局對於任何事件均會秉持行政中立的立場，以候選人安全為首重，並不介入任何選舉議題，且不偏袒任何政黨，維持警察行政中立的立場。

新北市警局表示，對於本日警局派員前往參加市長候選人林佳龍公開記者會一事，係因本次公開記者會將提出對選前之夜交通路權申請之疑義，故本局派員前往了解狀況，以利及時回應並協助其解決申請問題。