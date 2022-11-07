The Houston Astros are 2022 World Champions! 🏆 pic.twitter.com/E0K9WNmKCH — Houston Astros (@astros) November 6, 2022

休士頓太空人6年內4度摘下美聯冠軍，兩度摘下世界大賽冠軍，儘管很多球迷難以接受，一些球評仍然認為「太空人王朝」已成事實。美媒《Bleacher Report》寫道：「太空人證明了惡徒也可以建立一個王朝」。FOX體育專欄則引述一位球迷的話：「全美國最令人痛恨的球隊，他們摘下冠軍讓我想吐。」但是另一篇又寫道：「毫無疑問，太空人是一支王朝球隊。」

德州以外的球迷對太空人充滿敵意，他們球員早已專精逆風作戰，本季拿下美聯最佳的客場戰績51勝30敗。球迷也習慣和別隊球迷互噴了，有人做出兩隻手比出中指的嗆聲圖片，兩枚冠軍戒指正好掛在兩根中指上，挑釁威力極強，當然也有一根中指掛上兩枚戒指的圖。

太空人夠格稱為一支王朝球隊嗎？先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers）說：「王朝是一個偉大的名詞，這是透過冠軍來定義的，對我們而言，這個強化了我們在這個世代的定位，這支球隊有能力做到驚人的事。」老闆克朗（Jim Crane）說：「2017年的汙名恐怕永遠不會消失，但現在證明我們有一支非常棒的球隊。」

美媒CBS體育的作家拒絕給太空人冠上「王朝」名號，在他們看來6年兩冠頂多算是「強權」，太空人可以說是美聯這個時代最好的棒球隊，但他們還沒有滿足王朝的條件（即使這個名詞並沒有統一的標準）。這還是把2017年受汙染的一冠算進去的結果，簡言之，太空人還不能算是王朝球隊。