民進黨立法院黨團今天（7日）召開記者會。民進黨團表示，國民黨桃園市長候選人張善政對桃園無心無意，並指出張善政與假藥集團關係千絲萬縷，呼籲桃園市民要看清張善政的虛名，別被話術所騙。

幹事長羅致政表示，本月2日週刊報導經濟黨幹部涉入賣假藥，而擔任經濟黨顧問的張善政卻以「秀才人情紙一張」做為搪塞，但隔天立刻被翻出影片打臉，證實不但擔任該黨顧問，且為經濟黨中央委員及幹部授證，且從2019年起和它們過從甚密，根本是人前假裝冷淡，事實上人後關係很熱絡。這種人前人後不一樣的臉孔，也是很多詐騙團體的手法。張善政還在今年3月29日升任總顧問，在參選桃園市長後，得到經濟黨及這群養生協會團體成立市長輔選後援會。羅致政批評，就算證據確鑿，張善政還不願意切割、不願意辭顧問。

副幹事長黃世杰表示，張善政用很多的話術來欺騙、來掩飾自己的錯誤。張善政與假藥集團的關係千絲萬縷，對外界聲稱參加經濟黨活動只是「基本的禮貌」，但媒體訪問經濟黨幹部周琮棠時，卻證實了經濟黨和張善政的關係「本來就對他很熟」。張善政也參加周琮棠所舉辦的「中西醫整合論壇」，而這些活動遭報導涉嫌違法販賣醫療保健用品，這些活動拿張善政當宣傳，背書假藥，讓民眾受害，張善政卻說只是一張合照，從這麼多交集和行為，絕對不是路上遇到的合照，「只要稍微深入就知道不是這麼一回事」。

黃世杰提到，當農委會研究計畫5736萬抄襲案爆發，已經一一被確認是抄襲。依照合約，張善政做為計畫主持人，他有獨立的責任與說明義務，農委會多次要求張善政說明，但張善政卻持續裝聾作啞，不聞不問，還將責任撇清，推到他人身上，還說了許多謊言，包含永久保密，強調不是學術論文，只是「民間企業的商業委託案」是「合理使用」等等。

黃世杰說，「選民很善良，但張善政並不善良」，張善政這樣的選舉手法，真的是詐騙總顧問，但他還在用「善良」的人設欺騙善良的桃園人，我們懇切呼籲社會大眾和桃園市民，要看清張善政的虛名和過去紀錄，不應該被他的話術所騙。