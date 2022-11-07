台南將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程，7日在李聖宮牌樓前舉行動土典禮，由市長黃偉哲（左三）親臨主持。（張毓翎攝）

在地方期待下，台南將軍區馬沙溝多功能活動中心今天動土。（張毓翎攝）

台南將軍區馬沙溝多功能活動中心新建工程，7日在李聖宮牌樓前舉行動土典禮，由市長黃偉哲親臨主持，當地長沙里長陳啓瑜說，該預定地因產權歸屬爭議，李聖宮曾對台南市政府提出訴訟，最後被判敗訴，後來經過黃偉哲與地方共同協調下，決定將這塊地蓋一座活動中心，不僅造福鄉親，也終於化解雙方多年來的產權糾紛。

陳啓瑜說，馬沙溝多功能活動中心的基地，大約50年前，由李聖宮用信徒捐的錢買下，因為廟宇不具法人身分，所以無法登記在其名下，故借公所的名義登記，過去配合地方需求，還曾在這塊地上興建衛生室；台南縣市合併後，李聖宮認為土地是廟產，與市府發生產權糾紛，甚至還打官司，但最後被訴。

陳啓瑜指出，最後黃偉哲協調李聖宮別再吿了，並有鑑於原有的活動中心老舊不敷使用，於是建議興建一座新的活動中心，廟方也欣然同意。將軍區公所今天舉行動土典禮，包含黃偉哲、李聖宮主委王泰運、市議員謝財旺、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人都出席參與祭拜，祈福順利完工。

黃偉哲說，歷經8次流標的馬沙溝多功能活動中心，第9次才成功標出，經費從原先2200萬元追加至3000萬元，能順利動工，要感謝各界的努力。未來這座活動中心將提供豐富又完善的設施給民眾使用，像長輩最愛的卡拉OK設備絕對不會少，讓大家唱得開心，增家彼此互動交流。

馬沙溝多功能活動中心為地上2層樓建築，1樓將規畫設置禮堂及居民活動使用空間，2樓作為多功能空間，預計明年11月完工。