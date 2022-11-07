爭取競選連任的雲林縣張麗善今(7日)參加雲林縣公辦政見發表會，正式的跟大家說明這些年來的規劃，並證明雲林的經濟正逐漸繁榮、脫胎換骨，還有未來要「用4年拚8年 」的具體做法。她強調，現在雲林已經上場，所有的政策擘劃都是為了未來奠定基礎！

張麗善指出，當初喊出「2030前進雲林」，就是想效法政治前輩像孫運璿、李國鼎的高瞻遠矚，他們打造出台積電，成為如今台灣的護國神山，所以也期許自己要做「種樹的人」，為雲林鄉親留下讓我們驕傲的產業聚落。

張麗善表示，從擴大開發麥寮綜合商港開始，串連台西產業園區、大北港科技產業園區為南北軸線，再以東西覆蓋到褒忠農業機械園區、中部科學園區二期計畫、斗南交流道特定區及古坑產業園區等6大產業園區，以產業帶動城市發展，進行斗六、高鐵、麥寮等3大擴大都市計畫，透過「產業創造就業、工作保障生活」，讓雲林產業豐富化，工作機會多了，雲林子弟自然會留下，甚至吸引人口移入，年輕人回來後對於長輩照顧、社福醫療問題自然能獲得改善！

不只如此，對照從過去三年行政院主計處的統計資料，張麗善表次，能看到雲林家戶所得已經增加15萬、個人平均可支配所得增加5萬；過去曾發不出薪水的縣政府，在她入主後減債達到68億元，也因為健全財政體質，有更多資源能夠用來進行雲林的基礎建設、改善投資環境，現實情況也證明了當初規劃的方向是正確的。

張麗善指出，雲林在她上任之前的13年，因為主政者缺乏宏觀的產業規劃，多次錯失廠商尋覓投資地點的機會，眼睜睜看著鄰近的彰化、嘉義突飛猛進，就連人口外移也多達四萬六千多人，身為雲林女兒感到相當著急，當有機會的時候，只想一心奉獻為家鄉，並用以人為本、以民為尊的態度，將心比心推出利民政策，對雲林作出的改變，連旅外鄉親都深受感動，做成一首歌送給她；她想強調的是，現在雲林已經上場，所有的政策擘劃都是為了未來奠定基礎。