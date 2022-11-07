吸毒不僅衍生社會問題，對於身心健康也有長期負面影響，醫師指出，臨床上常看到成癮者出現落髮、牙齒鬆動等情形，心血管疾病、慢性病也提早發生。國衛院和北市聯醫團隊近期研究證實，使用安非他命會導致生理性提早老化，且無論劑量多寡，只要使用歷史越久，細胞老化速度就越快，社會新聞上常見的標題「陽光女孩染毒變老婦」確有其事！

研究第一作者、國衛院助研究員級主治醫師林彥鋒指出，過去有本土研究發現，使用安非他命者平均壽命較低，為了解實際對身體造成什麼影響，本研究使用「白血球端粒長度」為指標，並鎖定25到34歲年輕人作為受試者，一群是無精神疾患的健康族群，另一群是在北市聯醫松德院區的安非他命使用者，對象超過300多人。

林彥鋒表示，端粒是染色體尾端固定的重複鹼基片段，隨著每次細胞分裂，端粒長度會慢慢縮短，一旦達到最小長度臨界值，細胞就會衰老凋亡。本次研究發現，使用者平均有顯著較短的端粒長度，且使用時間越長，端粒縮短越嚴重，提前老化的效應越強；進一步使用孟德爾隨機化分析，確立兩者確實有因果關係。

甲基安非他命（Methamphetamine）是台灣被使用最多的非法成癮物質，屬於第二級毒品，俗稱「安」「安公子」，由於外觀如同冰塊一般的結晶狀，又被稱為「冰」。研究通訊作者、北市聯醫松德院區成癮防治科主任黃名琪表示，臨床上發現安非他命使用者常有落髮、齒牙動搖、心悸、血壓不穩定的困擾，特別是高血壓、中風都有年輕化趨勢。

黃名琪指出，國內使用安非他命的年齡層以25到34歲居多，許多人會心存僥倖，認為自己使用毒品時間不長，不至於帶來太多危害，但這篇研究發現，無論使用劑量多寡，只要使用時間越長，帶來的影響就越顯著。

國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅提醒，安非他命有非常強的成癮性，會綁架你的大腦，讓人失去自由意志，「你不會想要自己抗癌或對抗慢性病」，一旦沾上毒品成癮，也很難靠自己的力量擺脫，因此提醒安非他命使用者，務必尋求專業人員協助，這絕不是見不得人的事情。

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