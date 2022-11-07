徐定禎競總直指，砂石場已經堆置成一座小山。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨直指無黨苗栗縣長候選人鍾東錦在苗栗卓蘭鎮違法堆置砂石。立法院內政委員會7日赴卓蘭鎮考察，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部直指，現場可見農牧用地違法堆置砂石，已造成環境污染、嚴重危害居民安全，更要求縣政府硬起來，還給長期受害的居民公道。

徐定禎競選發言人、苗栗縣議員陳光軒、曾玟學和陳品安等人，隨同立法委員湯蕙禎、沈發惠、洪申翰前往會勘。民進黨立委抨擊，古代有「愚公移山」，現在則是「鍾公移山」，更指稱鍾東錦。

陳光軒質疑，為何這幾年來面對砂石場違法違規的情形，苗栗縣政府都沒有積極處理？並且經過苗栗縣政府今天的當面回應，可以了解到這幾年縣府所移送的案件比例實在非常低，他呼籲苗栗縣政府，必須要積極處置，不要對相關的特權人士有壓力，還是要請公務人員依法行政，做出相對應的處置。

曾玟學表示，縣政府即便在現場多次強調有依照區域計畫法裁罰，但過去10年間僅開罰6次共91萬，最新的一次還是在我們記者會之後才匆匆開罰30萬，但這10年之間統日實業不僅沒有恢復原狀，縣府也無積極要求，就是放水又縱容。

而依照區域計畫法，若沒有依限期恢復土地原狀者，是有刑責的，可處6個月以下有期徒刑或拘役，業者也有其他空汙、水汙、噪音及影響供電穩定問題，請縣府不要再裝睡了，趕緊動起來依法行政，勿枉勿縱，為縣民守護土地。

陳品安表示，今天到卓蘭統日實業砂石場，7公頃多的場區，只有1公頃多的作業區域是合法使用，其他在特定農業區農牧用地非法堆置的砂石已經堆成一座山，緊臨在台電161kv的高壓電塔旁。

她說，台電總經理發言時也承認這座砂石山若崩塌，對高壓電塔基座相當危險，嚴重影響供電安全。而苗栗縣政府居然十多年來都放任這樣的危害持續下去，實在是相當荒謬。