侯友宜今視察府中北側廣場環境改善工程。（王揚傑攝）

侯友宜今視察府中北側廣場環境改善工程。（王揚傑攝）

新北市政府打造融合新舊府城的「府中雙城」，採分期分區方式進行雙軸三廣場改造，市長侯友宜今（7）日視察府中北側廣場環境改善工程，了解新北歡樂耶誕城布置狀況及廣場工程進度，期勉施工團隊期能如期如質完成工程，早日提供市民兼具人本、安全及永續的友善步行環境。

侯友宜表示，我們用雙軸三廣場的方式來呈現府中的新舊文化，雙軸就是縣民大道、重慶路、北門街，三廣場為市民廣場、站前廣場、府中廣場。施工將近1年，府中商圈及市民廣場區塊銜接林家花園廊帶，目前大部分已經完工，為了搭配歡樂耶誕城擴大的範圍，所以特別來看整個工程進度，希望工程在安全無虞底下，能夠順利施工完畢，也可以讓這一次歡樂耶誕城活動能夠在安全、動線無虞底下，能夠順利的舉辦。

工務局在簡報中指出，府中廣場繼今年4月完成府中路拓寬，過去被道路切割，人行動線不佳的捷運府中站2號、3號出口廣場，由新工處進行縫合改造已於10月22日開放，「枋橋文化協會」特別協助將舊板橋歷史文化記憶，結合歷史建築光影，製作成「光盒子」裝置藝術，為舊府中帶來新生命。府中廣場原有區域的一半空間為轉乘停車場使用，未來將改為下沉式停車場，上層為川堂，提供民眾更舒適的活動休憩場所，工程預計12月31日完工。

工務局長詹榮鋒表示，「府中雙城」計畫透過古城區與新板特區串聯雙軸三廣場，雙軸線人行環境於去年完成，而市府前的市民廣場及板橋車站周邊人行道工程，已經全部完工並在今天開放。

詹榮鋒強調，市民廣場的改變，弭平原有階梯造成動線阻隔，打造成開放活動廣場，提供民眾更寬闊的視野與更佳的流動空間，近捷運環狀線出口的新站路側廣場綠地，設有林蔭步道及林下靜態休憩空間，啟用後將和歡樂耶誕城活動結合，讓市民廣場視野更開闊，也營造友善的步行空間。