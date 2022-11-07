為了增加民眾對地方文化和地域認同感，新北市文化局推動地方文史出版補助計畫，今年度開放受理申請，只要是合法設立登記或立案之法人、民間團體及個人皆即日起至12月19日皆可提出，最高補助20萬元，邀請民眾加入地方文史研究行列，爬梳在地歷史。

文化局指出，市府2000年推出地方文史出版補助計畫，至今已補助170件計畫，挹注超過2000萬元經費，希望透過爬梳在地文史、出版紀錄，用不同視角保存每塊土地的生活記憶，讓更多潛藏的新北人文歷史得以流傳。

文化局表示，地方文史補助申請研究跨足人文、生態領域，出版許多少見珍貴紀錄的書籍，像是《礦工歲月一 甲子》、《龍華三繪-傳統畫師蔡龍進》、《在地壯遊：新莊泰山的常民記憶》等，顯見新北文史研究能量豐沛，持續成長茁壯，市府也將持續給予地方文史研究更多實質支持，鼓勵地方人士記錄下更多地方故事。

文化局長龔雅雯說，新北市擁有多樣、富有生命力的自然和人文景觀，境內有山有海，又兼具都市和城鎮風貌，盼鼓勵更多民眾羅地方產業史料、文獻、照片、地圖、文物等，展現有在地特色、絢麗繽紛的新北市地方文化，進行調查、研究及出版，使民眾增加對本市文化與地域的認同感，民眾若有興趣，可以前往文化局官網查詢（網址：http://www.culture.ntpc.gov.tw，活動公告／徵件申請）查詢。