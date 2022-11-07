安心亞在《牛車來去》飾演農婦阿春。（公視、禾豐製作提供）

安心亞在《牛車來去》飾演農婦阿春。（公視、禾豐製作提供）

安心亞在《牛車來去》飾演農婦阿春，實際體驗各種農活。（公視、禾豐製作提供）

由金鐘導演李岳峰執導、安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順、米可白、楊子儀 、江國賓、張瓊姿、孫鵬等人主演的公視時代生活劇《牛車來去》，全劇歷時6個月拍攝，已於日前殺青。飾演農婦「阿春」的女主角安心亞首次挑戰全台語演出，演繹出40年代台灣農村女性的堅毅韌性與深情付出，她語帶哽咽表示：「很感謝導演找我演『阿春』，因為我給人的螢幕形象比較難馬上聯想到找我演出阿春這類型角色。導演將這麼好的角色交給我，而且阿春的一生際遇很打動我，接到時我就想一定要演好阿春。」

安心亞眼中的「阿春」是一個為了家庭可以完全犧牲自己的人，她坦言：「我跟阿春的性格沒有一處是像的，比如邏輯思考和人生選擇等。但在我演完這個角色之後，我對人變得更有同理心，更容易站在別人的立場想事情，是這次最大的收穫。」

《牛車來去》歷時6個月的辛苦拍攝，讓安心亞體驗到不一樣的演出經驗。安心亞說：「我演阿春的挑戰實在太多了，心理建設真的是每分每秒！」開拍前，她特別去農場學種田，要學習熟練又有氣勢地舉起鋤頭整地、插秧等，她要求農場老闆對她「魔鬼訓練」不要客氣，結果第一天手上就起水泡，當時夏天在田裡作農活超過1小時，汗流浹背到快要暈倒，急得經紀人要她趕緊休息去。安心亞苦笑表示：「我自以為經過嚴格訓練會很耐操，沒料到拍攝期正值盛夏，太陽熱力整整放大10倍，真的是拚盡全力去拍農作的戲。」

金鐘導演李岳峰擅長描寫刻畫大時代裡小人物對抗命運不服輸的精神，他表示：「故事緣由是從1943年日據時代的佃農制度講起，台灣農民每天辛苦求溫飽，家裡如果沒有牛耕田的話，對整個家庭都很艱苦。我小時候曾跟著阿公去過鄉下探望農民並收租，佃農看到我阿公時歡喜的表情，讓我至今難忘。那個年代的人情非常質樸，劇情以安心亞飾演的農婦阿春的佃農家庭，與楊烈飾演的地主家庭之間的情誼糾葛，來帶出當時的情感。」

李岳峰導演也提及認定安心亞的原因：「我們聊劇情故事時她非常感動，在我看來這就是一種緣分，這個角色是屬於她的。」製作人李怡慧表示在邀約安心亞前有看過她一些作品：「我們覺得她有偶像的外表、實力的內涵，見面時她有備而來，對於人物故事很有共鳴，順利牽成了這段美好的緣分。」

除了超前導預告一上線，引發熱烈討論，官方也同步公布由台灣著名漫畫家左萱特別為《牛車來去》繪製兩款插畫版海報。左萱的作品擅長傳達台灣在地之美，曾榮獲日本國際漫畫賞銅賞殊榮。《牛車來去》插畫版海報以安心亞、蔡昌憲飾演互相扶持的姊弟情為靈感，左萱表達創作理念：「我想透過生機盎然的植物圍繞，希望能表現出大時代的各種無奈中，小人物們片刻的溫暖快樂，姊弟倆能夠露出最純粹笑容的時刻。」

《牛車來去》是公視繼2019年《苦力》、2020年《我的婆婆怎麼那麼可愛》以及2021年《茶金》後，精心打造的第四號「時代生活劇」作品，亦為金鐘名導李岳峰繼《苦力》後的全新力作。《牛車來去》劇情描述1943年，台南農村的佃農、地主等各階層人們，為了養家餬口，在動亂的逆境中互相幫助，努力出頭天的生命歷程，李岳峰的劇作展現常民生活風貌，最為貼近臺灣本土產業。《牛車來去》將於2023年元月在公視播出。