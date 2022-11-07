中央流行疫情指揮中心公布上周新冠肺炎個案基因定序結果，首見BQ.1本土個案，為北部4歲女童，因發燒、頭痛、噁心、嘔吐至急診採檢PCR陽性確診，僅短暫住院3天，屬於輕症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前看來BA.5仍是主流病毒株，境外移入佔8成，本土佔9成7，其他新興變異株沒有明顯增加的趨勢。

圖為今年新興Omicron變異株監測結果，其中上周本土出現首例BQ.1案例。(指揮中心提供)

國內上周完成97例本土個案基因定序，其中94例為BA.5、2例為BA.2、1例為BQ.1，未驗出XBB本土個案。羅一鈞說明，首例BQ.1個案是一位北部4歲女童，曾接種1劑疫苗，10月24日發燒、頭痛、噁心嘔吐至急診，採檢PCR陽性確診，曾短暫住院3天，出院後轉居家照護，屬於輕症個案。

羅一鈞說明，BQ.1是OmicronBA.5次分支變異株，根據世界衛生組織（WHO）10月26日公布資料，BQ.1變異株及其子代已至少在6個國家檢出，11月2日世衛更新盛行率為9.0％，在美國佔比已達35％，歐洲各國約10到20％左右。

羅一鈞指出，雖然BQ.1具有免疫逃脫優勢，部分曾感染個案可能出現重複感染，現有疫苗對於BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症保護效果，並沒有顯著影響。目前WHO評估，XBB及BQ.1變異株及其子代演化歧異程度尚不影響現有公衛應變作為，致病力無明顯增加。

境外個案方面，上周共完成17例基因定序，其中15例為BA.5、1例XBB、1例BA.2.75。羅一鈞說明，無論本土或境外，目前看起來BA.5仍為主流病毒株，過去幾周雖有零星檢出其他新興變異株，都是個位數，沒有明顯增加的趨勢。

指揮中心統計，今年累計檢出BQ.1個案共7例、XBB共8例、BA.7共5例，其中各1例為本土個案，其餘皆為境外移入個案。